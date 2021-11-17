«Антивакцинатора» Стахіва примусово приведуть до суду

Стахов. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/ua/n163203-antyvakcynatora-stahiva-prymusovo-pryvedut-do-sudu.html

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Остап Стахів, лідер антивакцинаторів, примусово буде доставлений до суду через численні акції в різних містах України.

Галицький районний суд Львова дозволив затримати Стахіва, йому повідомили підозру за статтею «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Запобіжний захід суд не обирав, оскільки антивакцинатор проігнорував засідання. Повідомляється, що Стахіва дозволено затримати за умови, якщо дозволять медики. Представник антивакцинатора в суді надав довідку, що підозрюваний перебуває в одній із лікарень у місті Свалява, що на Закарпатській області.

Якщо інформація про місце перебування чоловіка підтвердиться, то 18 листопада його доставлять у Галицький суд Львова для обрання запобіжного заходу. Лідерові антивакцинаторських акцій загрожує від п’яти до 10 років ув’язнення.

Під судом зібралися десятки однодумців Стахіва, серед яких більшість приїхала з Херсонської та Чернівецької областей. Вони агресивно висловлювались проти вакцинування. Також під суд прийшли активісти «Національного корпусу». Вони вигукували гасла — «Геть кремлівських агентів», «Геть 5-ту колону зі Львова».

Поліція утворила коридор між двома групами й не допустила сутичок. Протягом певного часу тривала лише словесна перепалка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що антиукраїнську мережу, яка під «антивакцинаторськими» гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію, блокували відразу в кількох регіонах.

Джерело: Радіо Свобода