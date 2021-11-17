Старт експлуатації «Північного потоку 2» відклали. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n163202-nord-stream-2-zapustyat-ne-ranishe-bereznya-2022-roku-reuters.html

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Призупинення сертифікації російського газогону «Північний потік-2» стало справжньою проблемою Москві.

Рішення Німеччини призупинити ліцензування Nord Stream 2 AG може аж до весни 2022 року відкласти введення в експлуатацію російської труби. Про це 17 листопада повідомляє Reuters із посиланням на джерела в уряді.

Я очікую, що запуск «Північного потоку-2» може бути відкладений до березня 2022 року, — цитує видання співрозмовника.

Як відомо, 4 жовтня «Газпром» почав заповнювати газом першу нитку газопроводу «Північний потік-2». А 16 листопада стало відомо, що Німеччина призупинила його сертифікацію, оскільки газогін повинен мати відповідну законам ФРН організаційну форму.

Агентство Bloomberg повідомило, що оскільки штаб-квартира Nord Stream 2 AG знаходиться у Швейцарії, для управління частиною трубопроводу, розташованої на німецькій території, оператор вирішив заснувати дочірню компанію у Німеччині. А процедуру сертифікації призупинили доти, доки основні активи та людські ресурси не перейдуть повністю дочірній компанії.

Нагадаємо, керівництво Оператора газотранспортної системи України заявляло, що запуск «Північного потоку-2» призведе до того, що український маршрут остаточно втратить транзитні обсяги російського газу. У ОГТСУ попереджають, що через це відразу п’ять міст України втратять газопостачання. Без газу можуть залишитися населені пункти, розташовані поблизу кордону з Росією та Молдовою.

Джерело: Reuters