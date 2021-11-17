Янукович постійно дзвонив Путіну у дні розстрілу Майдану - слідство

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Віктор Янукович розганяв і розстрілював Майдан у Києві на тлі телефонних дзвінків до президента РФ Володимира Путіна.

З 18 по 20 лютого 2014 року в період розстрілів на Майдані колишній президент України Віктор Янукович 12 разів телефонував російському президенту Володимиру Путіну. Крім того, на зв’язку були глави правоохоронних органів обох країн.

Янукович і його силовики користувалися спеціальним урядовим зв’язком, повідомив на брифінгу 17 листопада заступник голови департаменту у «справах Майдану» Офісу генпрокурора Денис Іванов.

Про що говорили — невідомо. Переговори були захищені. Усі підозрювані наразі у РФ.

Екс-міністр внутрішніх справ Олександр Захарченко за три дні лютого телефонував російському міністру внутрішніх справ Колокольцеву 11 разів, а екс-глава СБУ Олександр Якименко — тричі зв’язувався з директором ФСБ Росії Бортніковим. Усі ці дзвінки були здійснені в найактивнішу фазу розстрілів на Майдані.

У листопаді 2016 року Янукович стверджував, що не пам’ятає, чи були у нього телефонні контакти з президентом Росії Володимиром Путіним в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року. Про це він сказав під час перехресного допиту.

Скоріш за все, такої розмови не було, але я не пам’ятаю, — сказав він, відповідаючи на твердження сторони обвинувачення про те, що в ніч на 19 лютого йому нібито двічі телефонував Путін.

Крім того, на суді прокурор заявляв, що Янукович під час акцій протесту на Майдані постійно дзвонив куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку. Зафіксовано понад 54 дзвінки у період із грудня 2013 року по лютий 2014 року.

Нагадаємо, що сьогодні генпрокурор Венедиктова назвала дев’ятьох чиновників часів Януковича, які причетні до злочинів 18, 19 та 20 лютого 2014 року.

Венедіктова попросила не забувати, ким були ці люди вісім років тому, тому що у них залишився фінансовий ресурс і Офіс генпрокурора «відчуває це дуже добре щодня і веде бої на різних процесуальних фронтах».

За словами Іванова, зіткнення правоохоронців з мітингувальниками почалися зі схвалення Януковичем, який ввів антитерористичну операцію з використанням гранат з РФ та спецпідрозділу «Альфа» в Будинку профспілок.