Янукович постоянно звонил Путину в дни расстрела Майдана

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Ракурс

Виктор Янукович разгонял и расстреливал Майдан в Киеве на фоне телефонных звонков президенту РФ Владимиру Путину.

С 18 по 20 февраля 2014 года в период расстрелов на Майдане бывший президент Украины Виктор Янукович 12 раз звонил российскому президенту Владимиру Путину. Кроме того, на связи находились главы правоохранительных органов обеих стран.

Янукович и его силовики пользовались специальной правительственной связью, сообщил на брифинге 17 ноября заместитель председателя департамента по «делу Майдана» Офиса генпрокурора Денис Иванов.

О чем говорили — неизвестно. Переговоры были защищены. Все подозреваемые в настоящее время в РФ.

Экс-министр внутренних дел Александр Захарченко за три дня февраля звонил по телефону российскому министру внутренних дел Колокольцеву 11 раз, а экс-глава СБУ Александр Якименко трижды связывался с директором ФСБ России Бортниковым. Все эти звонки были совершены в активную фазу расстрелов на Майдане.

В ноябре 2016 года Янукович утверждал, что не помнит, были ли у него телефонные контакты с президентом России Владимиром Путиным в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года. Об этом он сказал во время перекрестного допроса.

Скорее всего такого разговора не было, но я не помню, — сказал он, отвечая на утверждение стороны обвинения о том, что в ночь на 19 февраля ему якобы дважды звонил Путин.

Кроме того, на суде прокурор заявлял, что Янукович во время акций протеста на Майдане постоянно звонил куму Владимира Путина Виктору Медведчуку. Зафиксировано более 54 звонков в период с декабря 2013 по февраль 2014 года.

Напомним, что сегодня генпрокурор Венедиктова назвала девять чиновников времен Януковича, причастных к преступлениям 18, 19 и 20 февраля 2014 года.

Венедиктова попросила не забывать, кем были эти люди восемь лет назад, потому что у них остался финансовый ресурс и Офис генпрокурора «испытывает это очень хорошо каждый день и ведет бои на разных процессуальных фронтах».

По словам Иванова, столкновения правоохранителей с митингующими начались с одобрения Януковичем, который ввел антитеррористическую операцию с использованием гранат из РФ и спецподразделения «Альфа» в Доме профсоюзов.