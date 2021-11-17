Дело Майдана. Фото:

https://racurs.ua/n163193-dela-maydana-gbr-zavershilo-rassledovanie.html

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Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича и девяти высокопоставленных лиц, которые 18−20 февраля 2014 года организовали расстрел митингующих в столице.

Бывшие чиновники пытались прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу пребывание у власти экс-президента. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Они организовали применение правоохранителями и военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для разгона демонстрантов.

Преступная группа 18 февраля 2014 года организовала силовой разгон участников уличной акции в поддержку голосования за возвращение к Конституции 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента. Кроме того, после обеда 18 февраля 2014 года был организован штурм Майдана под видом «антитеррористической операции». А утром 20 февраля состоялся расстрел митингующих сотрудниками «черной роты» Беркута и вооружения «титушек» огнестрельным оружием.

Такие действия экс-президента и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста, в том числе к смерти 67 гражданских. Всего пострадали 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя.

Напомним, ранее мы сообщали, что за причастность к разгону Евромайдана, совершенного в Киеве 30 ноября 2013 года, к тюремному заключению приговорены два «беркутовца».