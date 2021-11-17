Верховный суд отказал Банковой в прекращении рассмотрения дела Тупицкого

https://racurs.ua/n163192-verhovnyy-sud-otkazal-bankovoy-v-prekraschenii-rassmotreniya-dela-tupickogo.html

Ракурс

Большая палата Верховного суда 17 ноября отказалась приостановить производство по иску отстраненного указом президента Украины главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

В ВС отказали Офису президента, который просил остановить рассмотрение дела о законности увольнения Тупицкого. Дату следующего заседания пока не назначили. Сегодня Большая палата ВС начала рассматривать законность указа Зеленского об отстранении Тупицкого, а Банковая просила суд остановить разбирательство.

Тупицкий судится с Владимиром Зеленским по поводу указа от 27 марта. Тогда президент отменил указ одного из своих предшественников (Виктора Януковича) о назначении Тупицкого на должность судьи КСУ.

Ранее Верховный суд остановил производство также и по иску Тупицкого, в котором обжалован указ президента об отстранении истца от должности судьи КСУ.

В Конституционном суде находится дело о правомерности отстранения Тупицкого от должности судьи КСУ, а вот вопрос о правомерности отмены указа о его назначении на должность рассмотрят одновременно и Верховный, и Конституционный суды.

19 октября Конституционный суд открыл производство по делу о представлении 49 народных депутатов по поводу соответствия Конституции Украины указов президента Украины, которые отстранили судей Тупицкого и Александра Касминина.