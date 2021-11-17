Верховний суд відмовив Банковій у припиненні розгляду справи Тупицького

https://racurs.ua/ua/n163192-verhovnyy-sud-vidmovyv-bankoviy-u-prypynenni-rozglyadu-spravy-tupyckogo.html

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Велика палата Верховного суду 17 листопада відмовилась зупинити провадження у справі за позовом відсотороненого указом президента України голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

У ВС відмовили Офісу президента, який просив зупинити розгляд справи про законність звільнення Тупицького. Дату наступного засідання поки не призначили. Сьогодні Велика палата ВС почала розглядати законність указу Зеленського про звільнення Тупицького, а Банкова просила суд зупинити розгляд, повідомила прес-служба Верховного суду.

Тупицький судиться із Володимиром Зеленським щодо скасування указу від 27 березня. Тоді президент скасував указ одного зі своїх попередників (Віктора Януковича) про призначення Тупицького на посаду судді КСУ.

Раніше Верховний суд зупинив провадження також і в справі за позовом Тупицького, в якому оскаржено указ президента про відсторонення позивача від посади судді КСУ.

Наразі у Конституційному суді перебуває справа про правомірність відсторонення Тупицького від посади судді КСУ, а от питання про правомірність скасування указу про його призначення на посаду розглянуть одночасно і Верховний, і Конституційний суди.

19 жовтня Конституційний суд відкрив провадження у справі за поданням 49 нардепів щодо відповідності Конституції України указів президента України, які відсторонювали суддів Тупицького та Олександра Касмініна.