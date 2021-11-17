Золото в чорних дірах «відшукали» вчені – як воно утворюється. Фото: publish

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Ракурс

Космос продовжують вивчати вчені. Астрономи підтвердили можливість утворення золота поблизу чорних дір.

Вчені змоделювали чорні діри з різною масою та швидкістю обертання, оточені акреційними дисками різних розмірів та щільності. Про це пише Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Робота підтвердила, що за певного поєднання умов може виникати процес, який завершується утворенням золота та інших важких елементів.

Вчені відзначають, що чим масивніший диск, тим більше в ньому з’являється нейтронів, які можуть брати участь у синтезі важких елементів.

Але якщо диск занадто масивний, нейтрони в ньому швидко захоплюють вільні нейтрино, перетворюються на протони та випадають з процесу, зупиняючи його. За оцінками авторів роботи, в ідеалі акреційний диск чорної діри повинен мати від 0,01 до 0,1 маси Сонця.

Ранній Всесвіт складався з водню та невеликої кількості сусідніх з ним легких елементів. Решта елементів утворилися вже у процесі термоядерних реакцій, що проходили в надрах зірок.

Однак для появи ядер, які масивніші за залізо, потрібні значно екстремальніші умови та процеси. Вважається, що золото, уран та інші важкі елементи виникають у вибухах наднових, а також при злитті нейтронних зірок.

Нагадаємо, вчені виявили чорну діру NGC 1850 BH1 у карликовій галактиці Велика Магелланова Хмара. Ця галактика знаходиться приблизно за 160 тис. світлових років від Землі. Щоб розглянути зіркове скупчення NGC 1850, вчені використовували спеціальний чутливий спектрометр.

Джерело: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society