Золото в черных дырах «отыскали» ученые – как оно образуется. Фото: publish

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Ракурс

Космос продолжают изучать ученые. Астрономы подтвердили возможность образования золота в окрестностях черных дыр.

Ученые смоделировали черные дыры с разной массой и скоростью вращения, окруженные аккреционными дисками разных размеров и плотности. Об этом пишет Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Работа подтвердила, что при определенном сочетании условий действительно может протекать процесс, завершающийся образованием золота и других тяжелых элементов.

Ученые отмечают, что чем массивнее диск, тем больше в нем появляется нейтронов, которые могут участвовать в синтезе тяжелых элементов.

Но если диск слишком массивен, нейтроны в нем быстро захватывают свободные нейтрино, превращаются в протоны и «выпадают» из процесса, останавливая его. По оценкам авторов работы, в идеале аккреционный диск черной дыры должен иметь от 0,01 до 0,1 массы Солнца.

Ранняя Вселенная состояла из водорода и небольших количеств соседних с ним легких элементов. Все остальные элементы образовались уже в процессе термоядерных реакций, протекающих в недрах звезд.

Однако для появления ядер массивнее железа требуются куда более экстремальные условия и процессы. Считается, что золото, уран и другие тяжелые элементы возникают во взрывах сверхновых, а также при слиянии нейтронных звезд.

Напомним, ученые выявили черную дыру NGC 1850 BH1 в карликовой галактике Большое Магелланово Облако. Эта галактика находится примерно в 160 тыс. световых лет от Земли. Чтобы рассмотреть звездное скопление NGC 1850, ученые использовали специальный чувствительный спектрометр.

Источник: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society