На Закарпатье сменят уже третьего главу ОГА во время каденции Зеленского, на фото - Анатолий Полосков

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Ракурс

Главу исполнительной власти на Закарпатье возглавит новый чиновник.

Кабинет министров 17 ноября согласовал увольнение главы Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Анатолия Полоскова.

Далее решение за президентом, который должен подписать соответствующий указ. Таким образом, на Закарпатье сменят уже третьего председателя ОГА во время каденции президента Владимира Зеленского.

О решении Кабмина сообщил в Телеграм Тарас Мельничук — представитель правительства в Раде.

Закарпатской ОГА с лета 2019 года успели поруководить Игорь Бондаренко (до 26 декабря 2019 года), Алексей Петров (до 7 декабря 2020 года).

Полоскова назначили на должность в ОГА 7 декабря 2020 года. Он управлял регионом меньше года.

Напомним, что осенью 2021 года правящая партия «Слуга народа» потеряла в Закарпатском областном совете кресло председателя. На фоне скандалов Алексей Петров ушел в отставку.