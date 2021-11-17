На Закарпатті змінять вже третього голову ОДА за каденції Зеленського, на фото - Анатолій Полосков

https://racurs.ua/ua/n163190-na-zakarpatti-zminyat-vje-tretogo-golovu-oda-za-kadenciyi-zelenskogo.html

Ракурс

Очільник виконавчої влади на Закарпатті зміниться.

Кабінет міністрів 17 листопада погодив звільнення голови Закарпатської обласної державної адміністрації (ОДА) Анатолія Полоскова.

Далі рішення за президентом, який має підписати відповідний указ. Таким чином, на Закарпатті змінять вже третього голову ОДА за каденції президента Володимира Зеленського.

Про рішення Кабміну повідомив у Телеграм Тарас Мельничук — представник уряду в Раді.

Закарпатською ОДА з літа 2019 року встигли покерувати Ігор Бондаренко (до 26 грудня 2019 року), Олексій Петров (до 7 грудня 2020 року).

Полоскова призначили на посаду в ОДА 7 грудня 2020 року. Він керував регіоном менше року.

Нагадаємо, що восени 2021 року правляча партія «Слуга народу» втратила в Закарпатській обласній раді крісло голови. На тлі скандалів Олексій Петров пішов у відставку.