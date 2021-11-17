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Ракурс
Кумедні фото тварин. Фото: прес-служба премії

Самець мавпи на тросі — найсмішніше фото дикої природи-2021

17 лис 2021, 13:30
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Найсмішніше фото дикої природи за 2021 рік обрали експерти. Фіналістом премії комедійної фотографії дикої природи-2021 став знімок під назвою «Ой!» (Ouch!), зроблений Кеном Дженсеном у Китаї.

Фотограф зняв смішну мавпу під час відпочинку у 2016 році. Про це повідомляється на сайті премії.

Кумедні фото тварин. Фото: прес-служба преміїДженсен виграв тижневе сафарі в заповіднику Масаї Мара в Кенії. Він розповів, що в момент фото мавпа поводилася агресивно, але він зміг зловити вдалий момент.

Кумедні фото тварин. Фото: прес-служба преміїДо фіналу дійшли 42 роботи. Приз глядацьких симпатій отримала фотографія голуба з листом на голові.

Кумедні фото тварин. Фото: прес-служба премії


Кумедні фото тварин. Фото: прес-служба премії

Кумедні фото тварин. Фото: прес-служба преміїНагадаємо, раніше ми повідомляли, що кумедну погоню за свинею влаштували американські поліцейські в штаті Флорида. Мешканці міста Пентаксола повідомили правоохоронцям про чупакабру або потворного собаку, який гуляє вулицями. Після скарг громадян на місце події прибули правоохоронці, які виявили не собаку, а свиню.

Джерело: Ракурс


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