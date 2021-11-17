Тисяча Зеленського — уряд пояснив, чи вплине премія на субсидії та податкиhttps://racurs.ua/ua/n163188-tysyacha-zelenskogo-uryad-poyasnyv-chy-vplyne-premiya-na-subsydiyi-ta-podatky.htmlРакурс
Виплату 1 тис. грн повністю вакцинованим громадянам здійснять на віртуальні платіжні картки через «Дію».
Про це заявив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, жодних податків на цю 1 тис. грн нараховуватися не буде. Крім того, кошти жодним чином не вплинуть на отримання субсидії.
Шмигаль нагадав, що ці гроші можна буде витратити на придбання квитків у кінотеатр, театр, на концерт, на заняття спортом та подорожі Україною потягом або літаком.
До програми залучать приблизно 6 тис. суб'єктів бізнесу по всій країні. Вона запрацює з 19 грудня й діятиме цього року та до кінця наступного.
3 млрд грн спрямовуємо на програму цьогоріч та ще 3 млрд грн — на початку наступного з можливим розширенням фінансування. Це окрема програма із загального фонду державного бюджету, — повідомив Шмигаль.