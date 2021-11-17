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Ракурс
Тисяча Зеленського - уряд пояснив, чи вплинуть виплати на субсидії та податки

Тисяча Зеленського — уряд пояснив, чи вплине премія на субсидії та податки

17 лис 2021, 13:13
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Виплату 1 тис. грн повністю вакцинованим громадянам здійснять на віртуальні платіжні картки через «Дію».

Про це заявив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, жодних податків на цю 1 тис. грн нараховуватися не буде. Крім того, кошти жодним чином не вплинуть на отримання субсидії.

Шмигаль нагадав, що ці гроші можна буде витратити на придбання квитків у кінотеатр, театр, на концерт, на заняття спортом та подорожі Україною потягом або літаком.

До програми залучать приблизно 6 тис. суб'єктів бізнесу по всій країні. Вона запрацює з 19 грудня й діятиме цього року та до кінця наступного.


3 млрд грн спрямовуємо на програму цьогоріч та ще 3 млрд грн — на початку наступного з можливим розширенням фінансування. Це окрема програма із загального фонду державного бюджету, — повідомив Шмигаль.

Джерело: Ракурс


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