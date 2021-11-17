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Ракурс
Бойовики ДНР повідомили, що вивозитимуть у Росію в рамках указу Путіна

Бойовики ДНР повідомили, що вивозитимуть у Росію в рамках указу Путіна

17 лис 2021, 13:10
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ДНР, фейкова «республіка», планує експортувати до Росії продукцію чорної металургії, металообробки, машинобудування та будматеріали.

Експорт проходитиме в рамках указу президента країни-агресора Володимира Путіна. Про це заявив ватажок ДНР Денис Пушилін.

Він сказав, що до Росії ДНР може «постачати продукцію галузей, які є основними для Донбасу». За його словами, в ДНР є величезні перспективи у виробництві будівельних матеріалів та хімічної промисловості.


Також терористи збираються експортувати продукцію сільського господарства, садівництва та тепличного господарства, а також м’ясну та молочну продукцію.

Нагадаємо, Володимир Путін підписав указ, згідно з яким товари з ОРДЛО прирівнюються до російських. Президент країни-агресора доручив уряду РФ протягом місяця забезпечити допуск товарів з окремих районів Донецької та Луганської областей на ринок Росії. Указ також передбачає їхній допуск до державних закупівель.

Джерело: Ракурс


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