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Ракурс
Ілля Кива. Фото: istock

Кива заявив, що його позбавили наукового ступеня на тлі обшуків

17 лис 2021, 12:52
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Ілля Кива, нардеп від «Опозиційної платформи — За життя», був позбавлений наукового ступеня після обшуків.

До цього народного обранця позбавили права на нагородну зброю. Про це нардеп повідомив журналістам у кулуарах Ради.

За словами Киви, у день обшуків йому подзвонили з Міністерства освіти й науки (МОН) та запросили на засідання комісії для розгляду його дисертації. Нардепу повідомили, що засідання комісії пройде без його участі. Потім комісія ухвалила рішення, що в науковій роботі немає плагіату, але в ній недостатньо новизни.


Це те формулювання, з яким мене позбавили мого наукового ступеня. Тобто немає питань до захисту, нема питань до плагіату, а є питання тих людей, які отримали чітке завдання. Міністр освіти сказав про те, якщо я сьогодні не виконаю поставлене завдання — завтра мені знімуть із посади, — розповів Кива.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ілля Кива, нардеп від ОПЗЖ, залишився без нагородного пістолета, який йому видали у 2015 році. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський позбавив нардепа права на нагородну зброю через негідну поведінку.

Джерело: Ракурс


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