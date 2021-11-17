Ілля Кива. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163186-kyva-zayavyv-scho-yogo-pozbavyly-naukovogo-stupenya-na-tli-obshukiv.html

Ракурс

Ілля Кива, нардеп від «Опозиційної платформи — За життя», був позбавлений наукового ступеня після обшуків.

До цього народного обранця позбавили права на нагородну зброю. Про це нардеп повідомив журналістам у кулуарах Ради.

За словами Киви, у день обшуків йому подзвонили з Міністерства освіти й науки (МОН) та запросили на засідання комісії для розгляду його дисертації. Нардепу повідомили, що засідання комісії пройде без його участі. Потім комісія ухвалила рішення, що в науковій роботі немає плагіату, але в ній недостатньо новизни.

Це те формулювання, з яким мене позбавили мого наукового ступеня. Тобто немає питань до захисту, нема питань до плагіату, а є питання тих людей, які отримали чітке завдання. Міністр освіти сказав про те, якщо я сьогодні не виконаю поставлене завдання — завтра мені знімуть із посади, — розповів Кива.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ілля Кива, нардеп від ОПЗЖ, залишився без нагородного пістолета, який йому видали у 2015 році. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський позбавив нардепа права на нагородну зброю через негідну поведінку.