Киву лишили ученой степени на фоне обысков

Илья Кива. Фото: istock

https://racurs.ua/n163186-kivu-lishili-uchenoy-stepeni-na-fone-obyskov.html

Ракурс

Илья Кива, нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь», был лишен ученой степени после обысков.

До этого народного избранника лишили права на наградное оружие. Об этом нардеп сообщил журналистам в кулуарах Рады.

По словам Кивы, в день обысков ему позвонили из Министерства образования и науки (МОН) и пригласили на заседание комиссии для рассмотрения его диссертации. Нардепу сообщили, что заседание комиссии пройдет без его участия. Затем комиссия приняла решение, что в научной работе нет плагиата, но в ней недостаточно новизны.

Это то формулирование, с которым меня лишили моей научной степени. То есть нет вопросов к защите, нет вопросов к плагиату, а есть вопросы тех людей, которые получили четкую задачу. Министр образования сказал о том, если я сегодня не выполню поставленную задачу — завтра меня снимут с должности, — рассказал Кива.

Напомним, ранее мы сообщали, что Илья Кива, нардеп от ОПЗЖ, остался без наградного пистолета, который ему выдали в 2015 году. Министр внутренних дел Денис Монастырский лишил нардепа права на наградное оружие из-за недостойного поведения.