Картину Фриды Кало продали за рекордную сумму. Фото: meksika.info

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Картину Фриды Кало, знаменитой мексиканской художницы, продали за 34,9 млн. дол. на аукционе в Нью-Йорке. Сейчас это самое дорогое произведение искусства, созданное в Латинской Америке.

Предыдущий рекорд принадлежал работе Диего Риверы, с которым у Фриды Кало были бурные отношения. В 2018 году его произведение продали за 9,76 млн дол. Об этом пишет The New York Times.

Фрида Кало и Диего Ривера писали портреты друг друга в течение 25 лет. Картина «Диего и я» была одним из последних автопортретов Фриды Кало. На нем художница сдерживает слезы, а на ее лбу — портрет Риверы.

Новым владельцем картины является основатель музея в Аргентине Эдуардо Козантини. Ранее эту же картину уже продавали на аукционе — в 1990 году за нее заплатили 1,4 млн дол.

Фриду Кало считают одной из самых выдающихся художниц XX века. Больше всего она известна по автопортретам, в которых передала боль и одиночество своей жизни.

Художница родилась в 1907 году, а умерла в 1954 году. Всю жизнь она пропагандировала искусство коренного населения Мексики.

Источник: The New York Times