Instagram. Фото:

https://racurs.ua/n163183-instagram-budet-borotsya-s-botami-pri-pomoschi-video-selfi-foto.html

Ракурс

Instagram (Инстаграм), популярная социальная сеть, внедрит систему видео-селфи для борьбы с ботами.

Теперь соцсеть будет запрашивать видео, показывающее лицо с разных углов, чтобы подтвердить личность. Об этом сообщил британский специалист и консультант по социальным медиа Мэтт Наварра в своем Twitter.

По его словам, соцсеть начала тестирование функции идентификации в 2020 году, но «свернула» его из-за технических проблем. Однако в ноябре 2021 года несколько пользователей сообщили, что Instagram запросил их видео-селфи для проверки личности.

Instagram объяснил, что проверяет личность пользователя в случае «подозрительной активности» — например, если он быстро поставил много лайков или подписался «на кучу аккаунтов за секунды». Соцсеть подчеркнула, что не использует технологию распознавания лиц и запрашивает видео-селфи, чтобы убедиться, что за учетной записью стоит реальный человек, а не бот.

Как утверждают в Instagram, отправленные видео-селфи просматривает команда соцсети, а файлы хранят не больше 30 дней.

Напомним, ранее мы сообщали, что соцсеть Instagram (Инстаграм) разрешила всем пользователям добавлять гиперссылку к сториз, независимо от статуса аккаунта. До этого времени функция была доступна только проверенным аккаунтам или аккаунтам с большим количеством подписчиков.