Селфі. фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163183-instagram-borotymetsya-z-botamy-za-dopomogou-video-selfi-foto.html

Ракурс

Instagram (Інстаграм), популярна соціальна мережа, запровадить систему відео-селфі для боротьби з ботами.

Тепер соцмережа вимагатиме відео, що показує обличчя з різних кутів, щоб підтвердити особистість. Про це повідомив британський фахівець і консультант із соціальних медіа Метт Наварра у своєму Twitter.

За його словами, соцмережа почала тестування функції ідентифікації у 2020 році, але «згорнула» її через технічні проблеми. Однак у листопаді 2021 року кілька користувачів повідомили, що Instagram запросив їхні відеоселфі для перевірки особистості.

Instagram пояснив, що перевіряє особистість користувача у випадку «підозрілої активності» — наприклад, якщо він швидко поставив багато лайків або підписався «на купу акаунтів за секунди». Соцмережа наголосила, що не використовує технологію розпізнавання осіб і вимагає відео-селфі, щоб переконатися, що за обліковим записом стоїть реальна людина, а не бот.

Як стверджують в Instagram, відправлені відео-селфі переглядає команда соцмережі, а файли зберігають не більше 30 днів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що соцмережа Instagram (Інстаграм) дозволила всім користувачам додавати гіперпосилання до сторінок, незалежно від статусу акаунту. До цього часу функція була доступна лише перевіреним акаунтам або акаунтам з великою кількістю передплатників.