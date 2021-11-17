Пенсійному фонду не вистачає коштів для підвищення пенсій з 1 грудня. Фото: agroday

https://racurs.ua/ua/n163182-pensiynomu-fondu-ne-vystachaie-koshtiv-dlya-pidvyschennya-pensiy-z-1-grudnya.html

Ракурс

Пенсії в Україні мають зрости з 1 грудня для окремої категорії пенсіонерів, однак Пенсійному фонду України (ПФУ) не вистачає коштів на обіцяне підвищення.

ПФУ просить Кабінет міністрів збільшити бюджет на 4,34 млрд грн для забезпечення виплати пенсій, зокрема для підвищення мінімальної пенсії для осіб віком від 65 років. Про це йдеться в проекті постави Кабміну.

Відповідно до проекту постанови, доходи та видатки Пенсійного фонду у 2021 році пропонується збільшити на 4,34 млрд грн — до 521,19 млрд грн. Обсяг власних доходів ПФУ пропонується збільшити на 3,81 млрд грн — до 344,05 млрд грн, а фінансування з держбюджету — на 0,53 млрд грн, до 173,19 млрд грн.

Додаткові кошти мають витратити на підвищення мінімальної пенсії з 2 тис. 400 до 2 тис. 600 грн особам, що досягли 65 років, у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати з 1 грудня.

Кабмін у жовтні вже збільшував витрати та доходи Пенсійного фонду на 18,55 млрд грн. Тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняв, що це рішення дозволить повністю закрити потребу Пенсійного фонду у коштах у зв’язку з плановим підвищенням пенсій з 1 грудня.

Водночас, згідно з пояснювальною запискою, брак коштів у бюджеті Пенсійного фонду на загальну суму 18,5 млрд грн виник внаслідок виконання рішень Кабміну щодо проведення перерахунку пенсійних виплат деяким категоріям пенсіонерів, а також внутрішньо переміщеним особам.

«Ракурс» повідомляв, що підвищення пенсій в Україні до кінця 2021 року отримають дві групи пенсіонерів. Виплати зростуть для пенсіонерів з найменшими пенсіями, які мають маленький страховий стаж.

Влада обіцяє перерахувати надбавки та підвищення до пенсії, які визначаються на базі прожиткового мінімуму, зокрема надбавку за понаднормовий стаж.