Пенсионному фонду не хватает средств для повышения пенсий с 1 декабря. Фото: agroday

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Ракурс

Пенсии в Украине должны вырасти с 1 декабря для отдельной категории пенсионеров, однако Пенсионному фонду Украины (ПФУ) не хватает средств для обещанного повышения.

ПФУ просит Кабинет министров увеличить бюджет на 4,34 млрд грн для обеспечения выплаты пенсий, в частности для повышения минимальной пенсии для лиц в возрасте от 65 лет. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина.

Согласно проекту постановления, доходы и расходы Пенсионного фонда в 2021 году предлагается увеличить на 4,34 млрд грн — до 521,19 млрд грн. Объем собственных доходов ПФУ предлагается увеличить на 3,81 млрд грн — до 344,05 млрд грн, а финансирование из госбюджета — на 0,53 млрд грн, до 173,19 млрд грн.

Дополнительные средства должны быть потрачены на повышение минимальной пенсии с 2 тыс. 400 до 2 тыс. 600 грн лицам, достигшим 65 лет, в связи с повышением минимальной зарплаты с 1 декабря.

Кабмин в октябре уже увеличивал расходы и доходы Пенсионного фонда на 18,55 млрд. грн. Тогда премьер-министр Денис Шмигаль уверял, что это решение позволит полностью закрыть потребность Пенсионного фонда в средствах в связи с плановым повышением пенсий с 1 декабря.

В то же время, согласно пояснительной записке, нехватка средств в бюджете Пенсионного фонда на общую сумму 18,5 млрд грн возникла в результате выполнения решений Кабмина о проведении перерасчета пенсионных выплат некоторым категориям пенсионеров, а также внутренне перемещенным лицам.

«Ракурс» сообщал, что повышение пенсий в Украине до конца 2021 года получат две группы пенсионеров. Выплаты вырастут для пенсионеров с наименьшими пенсиями, которые имеют маленький страховой стаж.

Власти обещают пересчитать надбавки и повышения к пенсии, которые определяются на базе прожиточного минимума, в том числе надбавку за сверхурочный стаж.