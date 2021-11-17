Киев ослабил карантин в школах

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Ракурс

Во всех школах Киева с понедельника начнется обучение в классах.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах для учащихся всех классов.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил о возвращении школьников Киева в школы у себя на Телеграм-канале.

За минувшие сутки число киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось на 1 тыс. 609 человек.

Среди новых больных — 38 девочек от 1 до 17 лет и 52 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 153 больных коронавирусом и 226 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Напомним, с 1 ноября в Киеве все школы перевели на дистанционное обучение.