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Київ послабив карантин у школах
Київ послабив карантин у школахhttps://racurs.ua/ua/n163181-kyyiv-poslabyv-karantyn-u-shkolah.htmlРакурс
В усіх школах міста Києва з понеділка почнеться навчання у класах.
Комісія з надзвичайних ситуації міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах для учнів усіх класів.
Мер столиці Віталій Кличко заявив про повернення школярів Києва у школи у себе на Телеграм-каналі.
За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 1 тис. 609 осіб.
Серед нових хворих — 38 дівчаток від 1 до 17 років і 52 хлопчики від 4 місяців до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 153 хворих на коронавірус та 226 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Нагадаємо, з 1 листопада в Києві всі школи перевели на дистанційне навчання. Причому молодші класи теж, хоча в урядовій постанові 1−4 класи могли залишатися на очному навчанні, незважаючи на «червону» зону.
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