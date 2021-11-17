Картину Фріди Кало продали за рекордну суму. Фото: meksika.info

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Картину Фріди Кало, знаменитої мексиканської художниці, продали за 34,9 млн дол. на аукціоні в Нью-Йорку. Наразі це найдорожчий витвір мистецтва, створений у Латинській Америці.

Попередній рекорд належав роботі Дієго Рівері, з яким у Фріди Кало були бурхливі стосунки. У 2018 його твір продали за 9,76 млн дол. Про це пише TheNew York Times.

Фріда Кало та Дієго Рівера писали портрети одне одного протягом 25 років. Картина «Дієго та я» була однією з останніх автопортретів Фріди Кало. На ньому художниця стримує сльози, а на її лобі — портрет Рівери.

Зазначається, що новим власником картини є засновник музею в Аргентині Едуардо Козантіні. Раніше цю ж картину вже продавали на аукціоні — у 1990 році за неї заплатили 1,4 млн дол.

Фріду Кало вважають однією із найвизначніших художниць XX століття. Найбільше вона відома за автопортретами, в яких передала біль та самотність свого життя.

Мисткиня народилася у 1907 році, а померла у 1954 році. Все життя художниця пропагувала мистецтво корінного населення Мексики.

Джерело: TheNew York Times