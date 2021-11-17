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Ракурс
Боевики ДНР сообщили, что будут вывозить в Россию в рамках указа Путина

Боевики ДНР сообщили, что будут вывозить в Россию в рамках указа Путина

17 ноя 2021, 13:10
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ДНР, фейковая «республика», планирует экспортировать в Россию продукцию черной металлургии, металлообработки, машиностроения и стройматериалы.

Экспорт будет проходить в рамках указа президента страны-агрессора Владимира Путина. Об этом заявил главарь ДНР Денис Пушилин.

Он сказал, что в Россию ДНР может «поставлять продукцию отраслей, которые являются основополагающими для Донбасса». По его словам, в ДНР есть огромные перспективы в производстве строительных материалов и химической промышленности.


Также террористы собираются экспортировать продукцию сельского хозяйства, садоводства и тепличного хозяйства, а также мясную и молочную продукцию.

Напомним, Владимир Путин подписал указ, согласно которому товары из ОРДЛО приравниваются к российским. Президент страны-агрессора поручил правительству РФ в течение месяца обеспечить допуск товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей на рынок России. Указ также предусматривает их допуск к государственным закупкам.

Источник: Ракурс


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