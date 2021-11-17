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Ракурс
Тысяча Зеленского — Кабмин объяснил, повлияет ли премия на субсидии и налоги

Тысяча Зеленского — Кабмин объяснил, повлияет ли премия на субсидии и налоги

17 ноя 2021, 13:13
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Выплату 1 тыс. грн полностью вакцинированным гражданам произведут на виртуальные платежные карты через «Дію».

Об этом заявил на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, никаких налогов на 1 тыс. грн начислять не будут. Кроме того, полученные средства никак не повлияют на получение субсидии.

Шмыгаль напомнил, что эти деньги можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатр, театр, на концерт, на занятия спортом и путешествия по Украине на поезде или на самолете.

К программе привлекут около 6 тыс. субъектов бизнеса по всей стране. Она заработает с 19 декабря и будет действовать в этом году и до конца следующего года.


3 млрд грн направляем на программу в этом году и еще 3 млрд грн — в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета, — сообщил Шмигаль.

Источник: Ракурс


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