Смешные фото животных. Фото: пресс-служба премии

https://racurs.ua/n163189-samec-obezyany-na-trose-samoe-smeshnoe-foto-dikoy-prirody-2021.html

Ракурс

Самое смешное фото дикой природы за 2021 год выбрали эксперты. Финалистом премии комедийной фотографии дикой природы-2021 стал снимок под названием «Ой!» (Ouch!), сделанный Кеном Дженсеном в Китае.

Фотограф снял смешную обезьяну во время отдыха в 2016 году. Об этом сообщается на сайте премии.

Дженсен выиграл недельное сафари в заповеднике Масаи Мара в Кении. Он рассказал, что в момент фото обезьяна вела себя агрессивно, но он смог поймать удачный момент.

До финала дошли 42 работы. Приз зрительских симпатий получила фотография голубя с листом на голове.

Напомним, ранее мы сообщали, что забавную погоню за свиньей устроили американские полицейские в штате Флорида. Жители города Пентаксола сообщили правоохранителям о чупакабре или уродливой собаке, которая гуляет по улицам. После жалоб граждан на место происшествия прибыли правоохранители, которые обнаружили не собаку, а свинью.