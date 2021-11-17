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Ракурс
Смешные фото животных. Фото: пресс-служба премии

Самец обезьяны на тросе — самое смешное фото дикой природы-2021

17 ноя 2021, 13:30
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Самое смешное фото дикой природы за 2021 год выбрали эксперты. Финалистом премии комедийной фотографии дикой природы-2021 стал снимок под названием «Ой!» (Ouch!), сделанный Кеном Дженсеном в Китае.

Фотограф снял смешную обезьяну во время отдыха в 2016 году. Об этом сообщается на сайте премии.

Смешные фото животных. Фото: пресс-служба премии

Дженсен выиграл недельное сафари в заповеднике Масаи Мара в Кении. Он рассказал, что в момент фото обезьяна вела себя агрессивно, но он смог поймать удачный момент.

Смешные фото животных. Фото: пресс-служба премии

До финала дошли 42 работы. Приз зрительских симпатий получила фотография голубя с листом на голове.

Смешные фото животных. Фото: пресс-служба премии

Смешные фото животных. Фото: пресс-служба премии


Смешные фото животных. Фото: пресс-служба премии

Напомним, ранее мы сообщали, что забавную погоню за свиньей устроили американские полицейские в штате Флорида. Жители города Пентаксола сообщили правоохранителям о чупакабре или уродливой собаке, которая гуляет по улицам. После жалоб граждан на место происшествия прибыли правоохранители, которые обнаружили не собаку, а свинью.

Источник: Ракурс


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