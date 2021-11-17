ДБР. Фото:

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Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича та дев’яти високопосадовців, які 18−20 лютого 2014 року організували розстріл мітингувальників у столиці.

Колишні посадовці намагалися припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу перебування при владі екс-президента. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Вони організували застосування працівниками правоохоронних органів і війсковослужбовцями Збройних сил України (ЗСУ) фізичного насильства, спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів.

Злочинна група 18 лютого 2014 року організувала силовий розгін учасників вуличної ходи до Верховної Ради на підтримку голосуванню за повернення до Конституції 2004 року, яка передбачала обмеження повноважень президента. Окрім того, після обіду 18 лютого 2014 року було організовано штурм Майдану під виглядом «антитерористичної операції». А вранці 20 лютого — розстріл мітингувальників співробітниками «чорної роти» Беркуту та озброєння «тітушок» вогнепальною зброєю.

Такі дії екс-президента та екс-керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту, у тому числі до загибелі 67 цивільних. Усього постраждали 887 цивільних осіб та 132 правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за причетність до розгону Євромайдану, здійсненого в Києві 30 листопада 2013 року, до тюремного ув’язнення засуджено двох «беркутівців».