Старт эксплуатации «Северного потока 2» отложили. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/n163202-nord-stream-2-zapustyat-ne-ranshe-marta-2022-goda-reuters.html

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Приостановка сертификации российского газопровода «Северный поток-2» стала настоящей проблемой Москве.

Решение Германии приостановить лицензирование Nord Stream 2 AG может вплоть до весны 2022 года отложить ввод в эксплуатацию российской трубы. Об этом 17 ноября сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

Я ожидаю, что запуск «Северного потока-2» может быть отложен до марта 2022 года, — цитирует издание собеседника.

Как известно, 4 октября «Газпром» начал заполнять газом первую нитку газопровода «Северный поток-2». А 16 ноября стало известно, что Германия приостановила его сертификацию, поскольку газопровод должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму.

Агентство Bloomberg сообщило, что, поскольку штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в Швейцарии, для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, оператор решил учредить дочернюю компанию в Германии. А процедуру сертификации приостановили до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не перейдут полностью дочерней компании.

Напомним, руководство Оператора газотранспортной системы Украины заявляло, что запуск «Северного потока-2» приведет к тому, что украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа. В ОГТСУ предупреждают, что из-за этого сразу пять городов Украины потеряют газоснабжение. Без газа могут остаться населенные пункты, расположенные вблизи границы с Россией и Молдовой.

Источник: Reuters