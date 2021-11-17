«Антивакцинатора» Стахова принудительно приведут в суд

Стахов. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n163203-antivakcinatora-stahova-prinuditelno-privedut-v-sud.html

Ракурс

Остап Стахов, лидер антивакцинаторов, принудительно будет доставлен в суд из-за организации многочисленных акций в разных городах Украины.

Галицкий районный суд Львова разрешил задержать Стахова, ему сообщили о подозрении по статье «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти». Об этом сообщает «Радио Свобода».

Меру пресечения суд не избирал, поскольку антивакцинатор проигнорировал заседание. Сообщается, что Стахова разрешено задержать при условии, что на это дадут согласие медики. Представитель антивакцинатора в суде предоставил справку, что подозреваемый находится в одной из больниц в городе Свалява, что в Закарпатской области.

Если информация о месте нахождения мужчины подтвердится, то 18 ноября его доставят в Галицкий суд Львова для избрания меры пресечения. Лидеру антивакцинаторских акций грозит от пяти до 10 лет заключения.

Под судом собрались десятки единомышленников Стахова, среди которых большинство приехало из Херсонской и Черновицкой областей. Они агрессивно высказывались против вакцинации. Также под суд пришли активисты «Национального корпуса». Они выкрикивали лозунги — «Долой кремлевских агентов», «Долой 5-ю колонну из Львова».

Полиция образовала коридор между двумя группами и не допустила столкновений. В течение определенного времени продолжалась только словесная перепалка.

Напомним, ранее мы сообщали, что антиукраинскую сеть, которая под «антивакцинаторскими» лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, блокировали сразу в нескольких регионах.

Источник: Радио Свобода