"Вагнергейт" - відтермінувати затримання найманців запропонував Єрмак

https://racurs.ua/ua/n163208-vagnergeyt-vidterminuvaty-zatrymannya-naymanciv-zaproponuvav-iermak.html

Ракурс

Операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс Зеленського вирішив її перенести.

У розслідуванні The Bellingcat розповіли, що за кілька днів до того, як літак із найманцями, яким пообіцяли роботу у Венесуелі, мав вилетіти з Білорусі до Стамбулу, президент Володимир Зеленський досягнув угоди про припинення вогню з Росією та російськими гібридними військами на Донбасі.

Угода мала набрати чинності 27 липня і, за даними журналістів, саме це спонукало Офіс президента України відкласти операцію на п’ять днів.

Керівник ОП Андрій Єрмак, як стверджують розслідувачі, запропонував перенести операцію на тиждень. Вони дізналися цю інформацію від Василя Бурби і ще кількох опитаних розвідників. Зеленський знав про підготовку і схвалив проведення спецоперації «Авеню». Єрмак запропонував перенести операцію саме через домовленість з Росією про припинення вогню на Донбасі.

Перемир’я набуло чинності 27 липня 2020 року. За словами Бурби, Офіс президента запевняв, що якщо бойова операція триватиме, як планувалося, і завершиться затриманням 25 липня, режим припинення вогню припиниться ще до його початку.

Бурба натомість пропонував затримати операцію на чотири дні. Зрештою її вирішили перенести на п’ять днів.

Bellingcat не отримав від Офісу президента коментарів.

Найманці прибули до Білорусі 24 липня і були заарештовані білоруським КДБ у своєму готелі в Мінську 29 липня, що зірвало план української розвідки.

Розслідування оприлюднили 17 листопада на сайті Bellingcat. Це перша частина матеріалу, вона описує процес вербування найманців співробітниками Головного управління розвідки Міноборони.

За висновками розслідування, яке тривало рік, українська військова розвідка планувала захопити 33 найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» 25 липня 2020 року. Це мало статися після приземлення їхнього літака, який летів із Мінська до Стамбула, в Україні під вигаданим приводом.

Посадка літака мала стати останнім етапом складної операції військової розвідки за підтримки внутрішніх спецслужб, аби виманити та заарештувати російських найманців, причетних до бойових дій на сході України.

У другій частині розслідувачі Bellingcat пообіцяли розповісти, як розвивалися події після прибуття «вагнерівців» до Мінська.