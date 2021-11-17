Журналісти розповіли про роль Володимира Зеленського в «Варнергейті». Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n163209-zelenskyy-vse-znav-bellingcat-pro-rol-prezydenta-v-varnergeyti.html

Ракурс

Спецоперація з затримання бойовиків ПВК «Вагнера» була відома президентові України Володимиру Зеленському.

Українського лідера вперше проінформували про пропоновану спецоперацію 15 червня 2020 року під час чергового понеділкового брифінгу з питань безпеки з керівниками спецслужб. Про це йдеться в розслідуванні проекту Bellingcat, який опублікований на сайті The Insider.

Журналісти стверджують, що український президент в цілому схвалив операцію, а її проведення було заплановане на 26 червня 2020 року. Крім того, глава держави попросив підготувати детальний план. Цей концептуальний план був підготовлений і затверджений Міністром оборони 1 липня 2020 року.

У звіті повідомляється, що Зеленський регулярно отримував інформацію про підготовку до операції «Авеню». Про перебіг підготовки його інформували колишній керівник військової розвідки Василь Бурба та колишній перший заступник голови СБУ Руслан Баранецький.

Бурбу звільнили з посади 5 серпня 2020 року, одразу після провалу спецоперації. Баранецький позбувся посади 26 липня цього року.

Зазначається, що найважливішою частиною операції повинна була стати примусова посадка літака. Журналісти вивчили Чиказьку конвенцію, що регулює комерційні повітряні перевезення, й заявили, що існує тільки два сценарії, які дозволять Україні законно посадити літак на своїй території. Перший — невідкладна медична допомога, а другий — загроза вибуху на борту.

Нагадаємо, 17 листопада проект Bellingcat та The Insider опублікували першу частину розслідування щодо спеціальної операції України із затримання найманців російської приватної військової компанії «Вагнера». Журналісти розповіли, яким чином українські спецслужби планували заманити найманців до України для їхнього затримання.

Також у розслідуванні йдеться про те, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак пропонував відтермінувати її проведення на тиждень, бо президент Володимир Зеленський досягнув угоди про припинення вогню з Росією та російськими гібридними військами на Донбасі. Спецоперацію перенесли на п’ять днів.

Джерела: The Insider, Bellingcat