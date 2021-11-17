Lexus выпустит миниатюрный кроссовер. Фото: flickr

https://racurs.ua/n163211-lexus-vypustit-miniaturnyy-krossover-pervye-izobrajeniya-novinki.html

Ракурс

Новый автомобиль компании Lexus (Лексус) будет субкомпактным и по размерам будет схожим с Toyota Aygo X (Тойота).

Первый рендер новинки уже опубликовали инсайдеры. В основу модели ляжет платформа TNGA-B, а длина автомобиля не будет превышать четырех метров. Кузов машины будет пятидверным, а дизайном экстерьера новинка будет напоминать концепт-кар LF-SA шестилетней давности. Об этом пишет портал BestCarWeb.

По информации журналистов, длина кроссовера «Лексус» будет составлять 3,7 м, высота — 1,5 м, а колесная база — 2,43 м. Ожидается, что новое авто получит гибридную силовую установку на базе 1,5-литрового трехцилиндрового мотора.

Кроссовер сохранит радиаторную решетку узнаваемой формы и зауженную оптику. Защитный пластиковый обвес появится на порогах и колесных арках.

Напомним, в 2019 году компания Lexus на автосалоне в Гуанчжоу презентовала свой первый полностью электрический автомобиль. Новинка получила название UX 300e.

Источник: BestCarWeb