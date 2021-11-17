Амнистию для владельцев поддельных COVID-сертификатов одобрил комитет Рады. Фото: pravda.com

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Ракурс

«Ковидную амнистию» для украинцев, которые купили фейковые сертификаты о вакцинации от COVID-19, готовят в Верховной Раде.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел и поддержал поправки к проекту закона № 6084 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок». Об этом 17 ноября сообщила народный депутат от «Голоса» Александра Устинова на своей странице в Facebook.

Парламентарий, ссылаясь на озвученные во время заседания комитета данные отметила, что по состоянию на 17 ноября в Украине действует около 210 тыс. поддельных сертификатов о прививках. А так называемая амнистия предполагает, что теперь человек, который использовал поддельные документы о вакцинации, освобождается от уголовной ответственности.

Как будет работать «ковидная амнистия» в Украине

Для того, что избежать криминала нужно прийти в райотдел полиции и подать заявление о том, что вы используете поддельный COVID-сертификат. Также надо дать показания о том, у кого был приобретен фейковый документ. После этого на владельца такого документа дело закроют.

Надеюсь, завтра Верховная Рада поддержит этот законопроект, и у нас так же, как и в Европе смогут штрафовать до 170 тыс. грн или будут сажать на 3 года за подделку сертификатов, — подчеркнула Устинова.

Напомним, в Закарпатской области ввели анонимную вакцинацию от коронавируса для лиц, которые по религиозным или семейным причинам не хотят разглашать информацию о наличие прививки. Сделать укол можно в анонимном кабинете прививок в медицинском центре в Ужгороде.