Проект усиленной резолюции по Крыму одобрил комитет ГА ООН. Фото: Укринформ

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Комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил проект по ситуации с правами человека в Крыму.

Впервые в документе была зафиксирована поддержка «Крымской платформы». Также в резолюции содержится призыв к России освободить украинских политзаключенных и обеспечить права крымскотатарского народа. Об этом 17 ноября сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Дипломат поблагодарил все государства-члены ООН, которые поддержали проект резолюции. Подчеркнул, что одобрение документа в декабре Генассамблеей ООН позволит дополнительно консолидировать международную поддержку Украины на пути к восстановлению территориальной целостности.

Поддержали резолюцию 64 страны, а 93 воздержались. При этом 20 стран проголосовали против. Это — Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мали, Никарагуа, Филиппины, Российская Федерация, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

Напомним, в 2020 году резолюцию ООН по правам человека в оккупированном Крыму поддержали 64 страны, а Россия и еще 22 страны голосовали против. Прошлогодняя резолюция призвала усилить давление на Россию в международных рамках, чтобы заставить выполнять свои обязательства по международному праву в качестве государства-оккупанта, а также предоставить доступ в Крым для международных миссий по наблюдению.