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День сержанта Збройних сил України відзначають 18 листопада. Фото: fakty.com.ua
18 листопада відзначають День сержанта ЗСУ — особливості святаhttps://racurs.ua/ua/n163215-18-lystopada-vidznachaut-den-serjanta-zsu-osoblyvosti-svyata.htmlРакурс
Православна церква 18 листопада вшановує пам’ять мучеників Галактiона та Єпистимiї. До них звертаються у боротьбі зі спокусами блуду.
Народні прикмети на 18 листопада:
- Імла вкрила місяць — до довгої негоди.
- Сніг падає та лягає нерівно — майбутній урожай жита буде багатим.
- Дме вітер з півночі, а на небі немає хмар — незабаром похолодає.
В Україні 18 листопада відзначають День сержанта Збройних сил, свято було встановлене президентським указом від 19 квітня 2019 року. Сержант в українській армії — одна з ключових ланок військового устрою. Особливо яскраво сержанти ЗСУ проявили себе під час війни на Донбасі.
У Генштабі ЗСУ повідомляли, що військовослужбовці, які отримують первинне військове звання молодшого сержанта, повинні прийняти Кодекс сержанта. Його зачитує або сам військовослужбовець, або повторює за командиром. Потім вже молодший сержант розписується в цьому Кодексі, який згодом вкладається в його особову справу. Військовослужбовець повинен дотримуватися девізу сержанта: «Честь. Відданість. Відповідальність. Професіоналізм».
У світі 18 листопада відзначають День незалежності Латвії, Національне свято Султанату Оман, День незалежності Марокко та Міжнародний день вина Божоле.
18 листопада в історії:
- 1838 рік — Тарас Шевченко завершив перший варіант «Тарасової ночі», фінальної поезії «Кобзаря».
- 1883 рік — у США ввели єдину систему визначення часу.
- 1978 рік — в джунглях Гаяни близько 1 тис. учасників секти «Храм Народів» покінчили життя самогубством.
- 2007 рік — внаслідок вибуху метану на підприємстві «Шахта ім. О. Ф. Засядька» в Донецьку загинули понад 100 гірників.
Нагадаємо, 17 листопада у світі відзначали Міжнародний день студента та День передчасно народженої дитини. Православні віряни шанували святих мучеників Нікандра єпископа Мирського і Єрмея.
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