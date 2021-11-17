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День сержанта Збройних сил України відзначають 18 листопада. Фото: fakty.com.ua

18 листопада відзначають День сержанта ЗСУ — особливості свята

17 лис 2021, 22:50
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Православна церква 18 листопада вшановує пам’ять мучеників Галактiона та Єпистимiї. До них звертаються у боротьбі зі спокусами блуду.

Народні прикмети на 18 листопада:

  • Імла вкрила місяць — до довгої негоди.
  • Сніг падає та лягає нерівно — майбутній урожай жита буде багатим.
  • Дме вітер з півночі, а на небі немає хмар — незабаром похолодає.

В Україні 18 листопада відзначають День сержанта Збройних сил, свято було встановлене президентським указом від 19 квітня 2019 року. Сержант в українській армії — одна з ключових ланок військового устрою. Особливо яскраво сержанти ЗСУ проявили себе під час війни на Донбасі.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що військовослужбовці, які отримують первинне військове звання молодшого сержанта, повинні прийняти Кодекс сержанта. Його зачитує або сам військовослужбовець, або повторює за командиром. Потім вже молодший сержант розписується в цьому Кодексі, який згодом вкладається в його особову справу. Військовослужбовець повинен дотримуватися девізу сержанта: «Честь. Відданість. Відповідальність. Професіоналізм».

У світі 18 листопада відзначають День незалежності Латвії, Національне свято Султанату Оман, День незалежності Марокко та Міжнародний день вина Божоле.


18 листопада в історії:

  • 1838 рік — Тарас Шевченко завершив перший варіант «Тарасової ночі», фінальної поезії «Кобзаря».
  • 1883 рік — у США ввели єдину систему визначення часу.
  • 1978 рік — в джунглях Гаяни близько 1 тис. учасників секти «Храм Народів» покінчили життя самогубством.
  • 2007 рік — внаслідок вибуху метану на підприємстві «Шахта ім. О. Ф. Засядька» в Донецьку загинули понад 100 гірників.

Нагадаємо, 17 листопада у світі відзначали Міжнародний день студента та День передчасно народженої дитини. Православні віряни шанували святих мучеників Нікандра єпископа Мирського і Єрмея.

Джерело: Ракурс


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