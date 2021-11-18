На причетність Єрмака до «Варнергейту» відреагували на Банковій. Фото: Stringer

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Ракурс

Офіс президента відреагував на результати розслідування групи Bellingcat щодо спецоперації України з затриманням найманців російської приватної військової компанії «Вагнера».

На Банковій наголосили, що Вellingcat вказує, що в своєму тексті базується виключно на суб'єктивних інтерв’ю з розвідниками у відставці, зокрема з екс-очільником Головного управління розвідки Василем Бурбою. Також розслідувачі опираються на заяви окремих осіб, а не на залізобетонні факти. Крім того, видання The Insider виклало текст розслідування у дещо іншій інтерпретації. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передають УНІАН та «Українська правда».

Подоляк наголосив, що у розслідуванні йдеться про те, що «не було ніяких „зливів“, про які стільки розповідали». У тексті не вказуються про жодні рішення президента на скасування чи зриви будь-яких заходів щодо «вагнерівців».

Причетність глави ОПУ Андрія Єрмака до провалу спецоперації з «вагнерівцями» Подоляк відкидає. Зазначає, що той не намагався керувати розвідкою, а розвідники не можуть прислухатися до наказів керівника Офісу президента.

Андрій Єрмак ніколи і за жодних обставин не міг навіть пробувати керувати розвідкою і тим більше якимись її оперативними заходами. Це просто неможливо. Як з точки зору посадових обов’язків Андрія Єрмака і з точки зору того, що керівники розвідки просто не можуть сприймати накази чи розпорядження від невідповідних осіб. Так, дійсно, Андрій Єрмак відповідає за логістику переговорів щодо Донбасу. І це було надактуально саме в липні 2020 року, про що красномовно говорять, до речі, і самі «джерела» в розслідувані. Але ніколи — за розвідку та її діяльність не відповідав Андрій Борисович, — зазначив Полодяк.

Нагадаємо, 17 листопада проект Bellingcat та The Insider опублікували першу частину розслідування щодо спеціальної операції України із затримання найманців російської приватної військової компанії «Вагнера».

Журналісти із посиланням на джерела розповіли, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак пропонував відтермінувати проведення спецоперацію на тиждень, бо президент Володимир Зеленський досягнув угоди про припинення вогню з Росією та російськими гібридними військами на Донбасі. Згодом спецоперацію перенесли на п’ять днів.

Джерела: УНІАН, «Українська правда»