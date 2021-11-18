Четверо бійців дістали поранення внаслідок обстрілів на Донбасі. Фото: prm.ua

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Посилення обстрілів на Донбасі фіксується з боку проросійських терористів — 17 листопада позиції українських військових обстріляли 14 разів.

У напрямку Невельського ворог гатив із мінометів калібру 120 мм, а в районі Новоолександрівки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли позиції ЗСУ із мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів. Про це повідомив прес-центр штабу ООС.

Потужну артилерію 152 мм противник застосовував поблизу Кряківки та Причепилівки. Мінами калібру 82 мм позиції українських захисників накривали поблизу Кримського та Мар’їнки, а гранатомети застосовували в районі Лебединського та Шумів. Крім того, на Луганщині ворог піднімав у повітря російський безпілотник типу «Орлан-10».

Внаслідок агресії поранення дістали четверо українських бійців, а один зазнав бойового травмування. Всіх поранених госпіталізували, їхній стан здоров’я задовільний.

В штабі ООС наголосили, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, днями бійці Збройних сил України збили на Донбасі російський безпілотник, котрий належить до російського багатоцільового безпілотного авіаційного комплексу «Орлан-10». Цей дрон призначений для ведення розвідки та коректування вогню артилерії.