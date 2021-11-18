Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

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Коронавірус в Україні знову набирає обертів — за 17 листопада медики зафіксували 20 тис. 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед нових хворих — 1 тис. 478 дітей та 377 медичних працівників. До лікарень вчора потрапили 3 тис. 907 осіб хворих, а 752 пацієнти померли. Подолати коронавірус за добу зуміли 19 тис. 633 осіб. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

У відомстві наголосили, що за весь час пандемії в Україні захворіли 3 млн 284 тис. 8 осіб, але одужали вже 2 млн 704 тис. 217 осіб. Померли від «ковіду» 79 тис. 506 хворих.

За 17 листопада від коронавірусу вакцинувалися 297 тис. 832 осіб. Одну дозу отримали 108 тис. 754 людини, повністю імунізовані — 189 тис. 78 громадян. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 млн 554 тис. 335 осіб, з них повністю імунізовані 9 млн 257 тис. 319 українців.

МОЗ наголосило, що 88,2% госпіталізованих із «ковідом» минулого тижня були невакцинованими.

Нагадаємо, в Україні вирує майже 60% зразків штаму «Дельта» — «материнський» варіант, який ще називають індійським. Також на території країни виявили з десяток інших штамів, які походять зі США, Великої Британії та Африки.