У пожежі на Хмельниччині загинуло четверо малолітніх дітей. Трагедія сталася у селі Медисівка Хмельницького району.

У якийсь момент відбулося загоряння саме цієї кімнати. У пожежі загинули діти — 2015 року народження, 2016 року народження, 2019 року народження і 2021 року народження.

На брифінгу очільник обласного ДСНС Едуард Братко розповів, що пожежа виникла увечері 17 листопада. Батьки перебували в одній із кімнат, де дивилися телевізор та заснули. В іншій кімнаті, де використовувалася грубка, спали четверо дітей у своїх ліжках.

Поліція допитала батьків загиблих дітей. Матір сказала, що ніде не працювала, займалася доглядом дітей. Її чоловік не мав постійної роботи, перебивався тимчасовими заробітками.

17 листопада батько дітей підпрацьовував у лісі. Додому повернувся близько 17.00 напідпитку. Сім’я повечеряла і лягла дивитися телевізор. Вони заснули і через якийсь час прокинувся чоловік, який побачив дим у дитячій кімнаті. Він разом із дружиною кинулися рятувати дітей, однак вони не подавали ознак життя. Пожежу в кімнаті сім’я загасила самостійно.

Головний поліціянт області додав, що дільничний інспектор неодноразово звертав увагу цієї сім’ї на неналежне пічне опалення в будинку. Однак ті постійно реагували агресивно.

За словами старости села, дана сім’я переїхала у село два роки тому, на обліку у соціальних служб не перебувала.

Прокурор області Олексій Олійник заявив, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) і ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України. У справі призначили низку судових експертиз.