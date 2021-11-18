Загибель дітей у пожежі на Поділлі – з'явилися фото з місця трагедії. Фото: sts.sumy.ua

https://racurs.ua/ua/n163237-zagybel-ditey-u-pojeji-na-podilli-z-yavylysya-foto-z-miscya-tragediyi.html

Ракурс

Пожежа в Хмельницькій області забрала життя чотирьох дітей. Трагедія сталася ввечері 17 листопада в селі Медисівка Хмельницького району.

Ймовірна причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при улаштуванні та експлуатації печей. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Ще до прибуття рятувальників пожежу ліквідували господарі будинку, однак дітей врятувати не вдалося. Зараз триває слідство, за справу взялися правоохоронці та прокуратура.

Повідомлення про пожежу надійшло від газової компанії. Місцеві мешканці повідомили, що сім’я переїхала у село два роки тому та не перебувала на обліку в соціальних службах.

У поліції розповіли, що батьків уже допитали. Відомо, що жінка доглядала за дітьми, а чоловік працював на різних роботах.

У день трагедії жінка залишилася вдома, а її чоловік пішов на тимчасові заробітки до лісу. До дому він повернувся близько 17.00, будучи п’яним.

«Ракурс» повідомляв, що на брифінгу очільник обласного ДСНС Едуард Братко розповів, що пожежа виникла увечері 17 листопада.

Батьки перебували в одній із кімнат, де дивилися телевізор та заснули. В іншій кімнаті, де використовувалася грубка, спали четверо дітей у своїх ліжках. В якийсь момент відбулося загоряння саме цієї кімнати. У пожежі загинули діти 2015, 2016, 2019 і 2021 року народження.