Дмитро Сенниченко, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n163236-fond-derjmayna-zalyshytsya-bez-kerivnyka-sennychenko-podav-u-vidstavku.html

Ракурс

Дмитро Сенниченко, голова Фонду держмайна, подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це він заявив на прес-конференції щодо результатів діяльності Фонду протягом 2020 року.

Я собі ставив планку два роки, зібрав команду і налагодив процеси. Вчора Фейсбук нагадав, що два роки пройшло, — заявив Сенниченко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Сенниченко подає у відставку нібито через ситуацію з приватизацією київського заводу «Більшовик», на торги щодо якого прийшли три претенденти попри заяви інвесторів напередодні.

Сенниченко під час прес-конференції це спростував.

Усе здійснено законно, відставка з цим не пов’язана — це мої плани, — запевнив він.

Водночас за відставку голови Фонду держмайна ще має проголосувати Верховна Рада, де вже зареєстрована заява Сенниченка.

Чекаємо на рішення. Я зараз працюю, команда працює. Коли буде голосування — я не знаю, — додав він.



Нагадаємо, у липні 2020 року НАБУ взяло «на гарячому» хабарників, які намагалися підкупити Сенниченка. Ще одна спроба підкупити Сенниченка сталася за півроку до цього.