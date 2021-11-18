Фонд держмайна залишиться без керівника — Сенниченко подав у відставкуhttps://racurs.ua/ua/n163236-fond-derjmayna-zalyshytsya-bez-kerivnyka-sennychenko-podav-u-vidstavku.htmlРакурс
Дмитро Сенниченко, голова Фонду держмайна, подав заяву про звільнення за власним бажанням.
Про це він заявив на прес-конференції щодо результатів діяльності Фонду протягом 2020 року.
Я собі ставив планку два роки, зібрав команду і налагодив процеси. Вчора Фейсбук нагадав, що два роки пройшло, — заявив Сенниченко.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Сенниченко подає у відставку нібито через ситуацію з приватизацією київського заводу «Більшовик», на торги щодо якого прийшли три претенденти попри заяви інвесторів напередодні.
Сенниченко під час прес-конференції це спростував.
Усе здійснено законно, відставка з цим не пов’язана — це мої плани, — запевнив він.
Водночас за відставку голови Фонду держмайна ще має проголосувати Верховна Рада, де вже зареєстрована заява Сенниченка.
Чекаємо на рішення. Я зараз працюю, команда працює. Коли буде голосування — я не знаю, — додав він.
Нагадаємо, у липні 2020 року НАБУ взяло «на гарячому» хабарників, які намагалися підкупити Сенниченка. Ще одна спроба підкупити Сенниченка сталася за півроку до цього.