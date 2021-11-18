Стрілянина сталася через носіння маски. Фото: cdn.abo.media

https://racurs.ua/ua/n163235-zauvajennya-pro-masku-obernulosya-strilyanynou-v-metro-harkova.html

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Зауваження про маску призвело до стрілянини в Харкові.

Збройний інцидент трапився у харківській підземці 17 листопада близько 23.00. У вагоні поїзду метро між колишнім співробітником податкової поліції та групою студентів стався словесний конфлікт з приводу носіння масок. Чоловік зробив зауваження молодим людям, а ті почали лаятись на його адресу. Про це 18 листопада повідомила прокуратура Харківської області.

Конфлікт між ним загострився на платформі станції метро «Держпром» — молодики почали штовхати чоловіка. Екс-правоохоронець дістав пістолет та зробив кілька пострілів вгору та у ногу одного зі студентів. Він пояснив, що це була самооборона.

Досудове розслідування справи здійснює поліція. За підстреленого студента чоловікові передбачається покарання у виді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 34 тис. грн) або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, у жовтні в Києві жорстоко побили таксиста Uber через прохання до пасажирів надіти маски. Після побиття у постраждалого зафіксували струс мозку та перелом верхньої щелепи. Скоріше за все, знадобиться проведення операції на обличчі.