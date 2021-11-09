Педагог з Рівненщини принципово не вакцинується і не носить маску. Фото: online.ua

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Відмовляється вакцинуватися та не носить маску педагог із Рівненщини.

Вчителька української мови та літератури Вараського ліцею № 1 Жанна Тєтєнєва раніше принципово не носила маску, а тепер ще й відмовляється робити щеплення. Жінка посилається на «захист Всемогутнього Бога». Відповідне відео заяв учительки опублікував адвокат Дмитро Бузанов, який захищає права відсторонених від роботи вчителів, на своїй сторінці у Facebook.

Педагог проти рішення Кабінету міністрів України про обов’язкову вакцинацію. А відсторонення невакцинованих учителів вважає «злочинними розпорядженнями».

Жінка вірить, що саме завдяки Богу вона працює в ліцеї. Всі розпорядження уряду вона обіцяє оскаржити. Учителька упевнена, що влада ще відповість перед Всевишнім через масову вакцинацію українців.

Я під покровом самого Бога. І скільки Всемогутній Бог визначив мені тут працювати, стільки я й буду працювати. Ваші злочинні розпорядження і накази будуть всі оскаржені, тому що ви на себе взяли право знищити мій народ. Я не дозволяю цього іменем Всемогутнього Бога. Ви будете за це відповідати перед Всемогутнім, тому що ніхто ніколи собі не дозволяв у цьому світі, — наголосила Жанна Тєтєнєва.



Нагадаємо, 8 листопада невакцинованих вчителів почали відсторонювати від роботи. У комітеті з трудового права Асоціації адвокатів України вважають, що така процедура відсторонення невакцинованих працівників законна, оскільки згідно зі ст. 12 закону України «Про захист населення від інфекційних захворювань», обов’язковій вакцинації підлягають працівники, які контактують з великою кількістю людей.