Педагог из Ровенщины принципиально не вакцинируется и не носит маску. Фото: online.ua

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Отказывается вакцинироваться и не носит маску педагог из Ровенской области.

Учительница украинского языка и литературы Варасского лицея № 1 Жанна Тетенева раньше принципиально не носила маску, а теперь еще и отказывается делать прививку. Женщина ссылается на «защиту Всемогущего Бога». Соответствующее видео заявлений учительницы опубликовал адвокат Дмитрий Бузанов, который защищает права отстраненных от работы учителей, на своей странице в Facebook.

Педагог против решения Кабинета министров Украины об обязательной вакцинации. А отстранение непривитых учителей считает «преступными распоряжениями».

Женщина верит, что именно благодаря Богу она работает в лицее. Все распоряжения правительства она обещает обжаловать. Учительница уверена, что власть еще ответит перед Всевышним из-за массовой вакцинации украинцев.

Я под сенью самого Бога. И сколько Всемогущий Бог определил мне здесь работать, столько я и буду работать. Ваши преступные распоряжения и приказы будут все оспорены, потому что вы на себя взяли право уничтожить мой народ. Я не разрешаю этого именем Всемогущего Бога. Вы будете за это отвечать перед Всемогущим, потому что никто никогда себе не позволял в этом мире, — подчеркнула Жанна Тетенева.



Напомним, 8 ноября непривитых учителей начали отстранять от работы. В комитете по трудовому праву Ассоциации адвокатов Украины считают, что такая процедура отстранения непривитых работников законна, поскольку согласно ст. 12 закона Украины «О защите населения от инфекционных заболеваний», обязательной вакцинации подлежат работники, которые контактируют с большим количеством людей.