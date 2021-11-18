Тисяча від Зеленського - Рада попередньо схвалила вакцинальні зміни до бюджету

https://racurs.ua/ua/n163234-tysyacha-vid-zelenskogo-rada-poperedno-shvalyla-vakcynalni-zminy-do-budjetu.html

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У Верховній Раді проголосували у першому читанні за проект закону, який відкриває можливість виплати так званої «тисячі Зеленського» — премії повністю вакцинованим громадянам.

У Раді 285 нардепів проголосували за зміни до бюджету на 2021 рік.

Законопроект передбачає збільшення дохідної частини бюджету на 3 млрд. грн. Запроваджується нова бюджетна програма, яка передбачає надання соціальної допомоги застрахованим особам на територіях, де запроваджено локдаун, та стимулювання вакцинації.

Раніше прогнозувалося, що у 2021 році на виплату бонусу вакцинованим спрямують 3 млрд, а в 2022 році — ще 3 млрд. Як виявилося, на виплату тисячі Зеленського може знадобитися 15 млрд грн. Народний депутат «Слуги народу», заступник голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа заявила, що президент і уряд наполягають на тому, щоб було виділено стільки коштів, скільки буде потрібно.

Ми розуміємо, що це буде не шість мільярдів, тому що уже зараз близько 8 мільйонів людей мають щеплення двома дозами. Тобто це вже мінімум вісім мільярдів. Але якщо ми хочемо стимулювати більше щеплень двома дозами, то за моїми оцінками може йтися і про 10−15 млрд, якщо буде відповідне фінансування, — пояснила нардеп.

Монобільшість максимально скорочує строки розгляду змін до бюджету, які необхідні для виплати вакцинованим громадянам обіцяної президентом тисячі гривень.

Нагадаємо, що 1 тис. грн можна буде витратити на придбання квитків у кінотеатр, театр, на концерт, на заняття спортом та подорожі Україною потягом або літаком.

До програми залучать приблизно 6 тис. суб'єктів бізнесу по всій країні. Вона запрацює з 19 грудня й діятиме цього року та до кінця наступного.