На вихідних Україну накриють дощі та мокрий сніг – де буде найгірше. Фото: Укрінформ

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Погода в Україні на вихідних зіпсується — синоптики прогнозують дощі зі снігом. Окрім того, українців попереджають про холодний поривчастий вітер.

Мокрий сніг вірогідний у північних районах Чернігівщини, Київщини, Сумщини, а також у Карпатах. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря вночі 19 листопада прогнозується 0−5° тепла, вдень — 4−9° вище нуля. 20 листопада стовпчики термометрів вночі покажуть 5−6° морозу, вдень піднімуться до 6−11° тепла.

19−20 листопада у Києві буде хмарно, також прогнозується дощ, уночі з мокрим снігом. Температура 19 листопада вночі очікується близько 0°, вдень — 1−6° тепла. 20 листопада стовпчики термометрів вдень піднімуться до 6−11°.

Нагадаємо, синоптики обіцяли на 18 листопада дощову та холоду погоду. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 5° морозу до 6° із позначкою плюс.

Джерело: Gismeteo