На выходных Украину накроют дожди и мокрый снег – где будет хуже всего. Фото: Укринформ

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Погода в Украине на выходных испортится — синоптики прогнозируют дожди со снегом. Кроме того, украинцев предупреждают о холодном порывистом ветре.

Мокрый снег возможен в северных районах Черниговской, Киевской и Сумской областей, а также в Карпатах. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха ночью 19 ноября прогнозируется 0−5° тепла, днем ​​— 4−9° выше нуля. 20 ноября столбики термометров ночью покажут 5−6° мороза, днем ​​поднимутся до 6−11° тепла.

19−20 ноября в Киеве будет облачно, прогнозируется дождь, ночью с мокрым снегом. Температура 19 ноября ночью ожидается около 0°, днем ​​— 1−6° тепла. 20 ноября столбики термометров днем ​​поднимутся до 6−11°.

Напомним, синоптики обещали на 18 ноября дождливую и холодную погоду. Днем столбики термометров будут показывать от 5° мороза до 6° с отметкой плюс.

Источник:Gismeteo