На выходных Украину накроют дожди и мокрый снег — где будет хуже всегоhttps://racurs.ua/n163233-na-vyhodnyh-ukrainu-nakrout-dojdi-i-mokryy-sneg-gde-budet-huje-vsego.htmlРакурс
Погода в Украине на выходных испортится — синоптики прогнозируют дожди со снегом. Кроме того, украинцев предупреждают о холодном порывистом ветре.
Мокрый снег возможен в северных районах Черниговской, Киевской и Сумской областей, а также в Карпатах. Об этом сообщает Gismeteo.
Температура воздуха ночью 19 ноября прогнозируется 0−5° тепла, днем — 4−9° выше нуля. 20 ноября столбики термометров ночью покажут 5−6° мороза, днем поднимутся до 6−11° тепла.
19−20 ноября в Киеве будет облачно, прогнозируется дождь, ночью с мокрым снегом. Температура 19 ноября ночью ожидается около 0°, днем — 1−6° тепла. 20 ноября столбики термометров днем поднимутся до 6−11°.
Напомним, синоптики обещали на 18 ноября дождливую и холодную погоду. Днем столбики термометров будут показывать от 5° мороза до 6° с отметкой плюс.
Источник:Gismeteo