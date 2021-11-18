«Красная» зона карантина пополнилась 18-й областью (ТАБЛИЦА)https://racurs.ua/n163232-krasnaya-zona-karantina-popolnilas-18-y-oblastu-tablica.htmlРакурс
«Красная» зона карантина по состоянию на 18 ноября насчитывает уже 18 областей и Киев.
Сегодня на локдаун пошла Винниччина. Теперь в этом регионе могут работать только те заведения общепита, ТРЦ, кинотеатры, спортзалы, где весь персонал вакцинировался против коронавируса или иметься справка о выздоровлении от COVID-19, или же отрицательный ПЦР-тест, который действует 72 часа.
«Красная» зона представлена следующими регионами:
- Киев,
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская области.
Тяжелая ситуация со свободными койками наблюдается на Прикарпатье. По состоянию на 17 ноября в Ивано-Франковской области занято 70,4% ковидных коек (2 тыс. 76 человек). В Донецкой области тоже затруднительно — занято 69,3% (2 тыс. 815 человек). На третьем месте Киев-66,7% (4 тыс. 58 человек).
В Донецкой области 70,6% госпитализированных COVID-пациентов находятся на кислородной поддержке. В столице 69,1% больных нуждаются в кислородной поддержке, а на Ивано-Франковщине — 68,2%.
Напомним, 17 ноября медики зафиксировали 20 тыс. 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. В больницу пришлось госпитализировать 3 тыс. 907 больных.