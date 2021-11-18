Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Красная» зона карантина пополнилась 18-й областью. Фото: unas.news

«Красная» зона карантина пополнилась 18-й областью (ТАБЛИЦА)

18 ноя 2021, 11:58
999

«Красная» зона карантина по состоянию на 18 ноября насчитывает уже 18 областей и Киев.

Сегодня на локдаун пошла Винниччина. Теперь в этом регионе могут работать только те заведения общепита, ТРЦ, кинотеатры, спортзалы, где весь персонал вакцинировался против коронавируса или иметься справка о выздоровлении от COVID-19, или же отрицательный ПЦР-тест, который действует 72 часа.

«Красная» зона представлена следующими регионами:

  • Киев,
  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черниговская области.

Таблица: Минздрав

Тяжелая ситуация со свободными койками наблюдается на Прикарпатье. По состоянию на 17 ноября в Ивано-Франковской области занято 70,4% ковидных коек (2 тыс. 76 человек). В Донецкой области тоже затруднительно — занято 69,3% (2 тыс. 815 человек). На третьем месте Киев-66,7% (4 тыс. 58 человек).


В Донецкой области 70,6% госпитализированных COVID-пациентов находятся на кислородной поддержке. В столице 69,1% больных нуждаются в кислородной поддержке, а на Ивано-Франковщине — 68,2%.

Напомним, 17 ноября медики зафиксировали 20 тыс. 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. В больницу пришлось госпитализировать 3 тыс. 907 больных.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров