«Красная» зона карантина пополнилась 18-й областью. Фото: unas.news

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«Красная» зона карантина по состоянию на 18 ноября насчитывает уже 18 областей и Киев.

Сегодня на локдаун пошла Винниччина. Теперь в этом регионе могут работать только те заведения общепита, ТРЦ, кинотеатры, спортзалы, где весь персонал вакцинировался против коронавируса или иметься справка о выздоровлении от COVID-19, или же отрицательный ПЦР-тест, который действует 72 часа.

«Красная» зона представлена следующими регионами:

Киев,

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Ровенская,

Сумская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская области.

Тяжелая ситуация со свободными койками наблюдается на Прикарпатье. По состоянию на 17 ноября в Ивано-Франковской области занято 70,4% ковидных коек (2 тыс. 76 человек). В Донецкой области тоже затруднительно — занято 69,3% (2 тыс. 815 человек). На третьем месте Киев-66,7% (4 тыс. 58 человек).

В Донецкой области 70,6% госпитализированных COVID-пациентов находятся на кислородной поддержке. В столице 69,1% больных нуждаются в кислородной поддержке, а на Ивано-Франковщине — 68,2%.

Напомним, 17 ноября медики зафиксировали 20 тыс. 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. В больницу пришлось госпитализировать 3 тыс. 907 больных.