Мигранты продолжают предпринимать попытки прорыва внешней границы Евросоюза, фото:

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Минобороны Польши обвиняет беларуских спецназовцев в организации нового прорыва нелегальных мигрантов через внешнюю границу Евросоюза, который произошел в ночь на сегодня, 18 ноября, в Дубичах Черковных на Подляшье.

В результате попытки прорыва границы польские службы задержали группу из примерно 100 мигрантов, сообщает пресс-служба Министерства обороны Польши.

Сначала беларуские службы провели разведку, — говорится в сообщении. — Скорее всего, они повредили забор. Затем беларусы заставили мигрантов бросать камни в польских солдат, чтобы отвлечь их. Попытка пересечь границу произошла в нескольких сотнях метров дальше.

Также ведомство опубликовало ночное видео, где можно увидеть большую группу людей с рюкзаками, за которыми наблюдают польские правоохранительные органы.

Dziś w nocy doszło do inspirowanej przez Białorusinów próby nielegalnego przekroczenia granicy w Dubiczach Cerkiewnych. Grupa około 100 migrantów została zatrzymana przez polskie służby. pic.twitter.com/U5euWpufiL

— Ministerstwo Obrony Narodowej �� (@MON_GOV_PL) November 18, 2021

В Пограничной службе Польши сообщают, что за последние сутки была предпринята 501 попытка нелегального проникновения на территорию страны из Беларуси. В частности, были зафиксированы несколько крупных групп мигрантов, пытавшихся прорваться через границу. Одна из этих групп насчитывала около 500 человек.

В то же время очевидцы в Беларуси фиксируют, что мигранты 17 ноября начали массово отходить от границы — это произошло через несколько часов после второго телефонного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.